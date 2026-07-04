Атака на Запорожье: восемь раненых, среди них двое детей
Киев • УНН
Ночью 4 июля российские войска атаковали жилую застройку Запорожья. Ранены 8 человек, среди которых 15-летний мальчик и 16-летняя девушка.
В результате атаки на Запорожье в ночь на субботу, 4 июля, ранения получили 8 человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, враг ударил по жилой застройке. Среди раненых двое детей.
15-летний мальчик и 16-летняя девушка получили ранения. Пострадали еще две женщины и четверо мужчин в возрасте от 20 до 66 лет. Каждому оказали медицинскую помощь
Напоминаем
3 июля в результате атаки россиян на Запорожье пострадал 21 человек, среди них двое детей. В больнице находятся 12 человек, трое в тяжелом состоянии. Известно о двух погибших.
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