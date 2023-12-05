Атака дронов: в Одессе прогремел взрыв - СМИ
Киев • УНН
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях.
Взрыв прогремел в Одессе, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
"В Одессе прогремел взрыв... В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
Около 20.40 в Воздушных силах сообщили о движении БПЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении Черноморск, Одесса.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях.
"Одесса и Одесский район, прошу не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях до отбоя! Берегите себя и близких!" - сообщил Кипер.
Добавим
В Воздушных силах сообщили об очередной группе ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении в направлении Одесской области (Южное, Коблево).
Атака дронов: в Одессе прогремел взрыв - СМИ
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях.
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