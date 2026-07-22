Атака беспилотников на Краснодар: горит крупный логистический центр Wildberries

В российском Краснодаре в результате атаки беспилотников в ночь на 22 июля загорелся логистический центр Wildberries. Эту информацию местных пабликов подтвердили в Оперативном штабе Краснодарского края, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в пригороде Краснодара начался масштабный пожар в результате ударов. Местные жители публикуют кадры из города, где видно несколько очагов возгорания.

Также очевидцы слышали 20-30 взрывов. Кроме того, указывается, что сирену включили уже после инцидента «на две минуты и выключили».

Также взрывы раздавались и в российском Армавире. Там, вероятно, атаковали нефтебазу, вспыхнул пожар.

Напомним

В ночь на 10 июля беспилотники атаковали Ильск в Краснодарском крае РФ. Местные паблики сообщали об ударе по НПЗ.

Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в краснодарском крае и двух НПЗ в уфе за 1500 км