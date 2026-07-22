Атака беспилотников на Краснодар: горит крупный логистический центр Wildberries
Киев • УНН
В ночь на 22 июля в Краснодаре из-за атаки беспилотников вспыхнул пожар на складе Wildberries. Также взрывы прогремели в Армавире, где, вероятно, атаковали нефтебазу.
В российском Краснодаре в результате атаки беспилотников в ночь на 22 июля загорелся логистический центр Wildberries. Эту информацию местных пабликов подтвердили в Оперативном штабе Краснодарского края, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что в пригороде Краснодара начался масштабный пожар в результате ударов. Местные жители публикуют кадры из города, где видно несколько очагов возгорания.
Также очевидцы слышали 20-30 взрывов. Кроме того, указывается, что сирену включили уже после инцидента «на две минуты и выключили».
Также взрывы раздавались и в российском Армавире. Там, вероятно, атаковали нефтебазу, вспыхнул пожар.
Напомним
В ночь на 10 июля беспилотники атаковали Ильск в Краснодарском крае РФ. Местные паблики сообщали об ударе по НПЗ.
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