Астрономы заявили про новый рост солнечной активности

"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца. Вчера, 20 марта, и сегодня, 21 марта, зарегистрировано 3 вспышки класса C. Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг жёлтого уровня (пиковое значение составило 3.5 по 10-балльной шкале). На изображениях Солнца также наблюдается две достаточно больших активных области, хорошо заметных по системам магнитных петель и яркому излучению, формируемому горячей плазмой", - сообщили астрономы.



Несмотря на желание связать происходящие процессы с началом нового, 25-го, солнечного цикла, изучение Солнца показывает, что это не так. На Солнце продолжает сгорать "топливо" предыдущего цикла. Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Именно эта энергия и выжигается в виде вспышек. Конфигурация и местоположение наблюдающихся магнитных потоков совпадает с положением магнитного пояса 24-го цикла. Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области. Пока же новый 25-й цикл не подаёт никаких сигналов, свидетельствующих о его близком начале.

Почему магнитные поля цикла номер 24 всё ещё присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума данного цикла, пришедшегося на 2012 год, является загадкой.

Рост солнечной активности показал, в числе прочего, нестабильность работы детектора на космическом аппарате GOES-15, который является сейчас основным для регистрации солнечных вспышек. С большой вероятностью в ближайшие дни информация по вспышкам в центре данных ФИАН будет переведена на данные с аппарата GOES-14.



Как сообщал УНН, ученые создали первую 3D-карту магнитного поля Млечного Пути.