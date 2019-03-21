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Астрономи заявили про нове зростання сонячної активності

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Різке зростання сонячної активності спостерігається в останню добу на космічних моніторах, що надають інформацію про потік рентгенівського випромінювання Сонця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

Астрономи заявили про нове зростання сонячної активності

"Різке зростання сонячної активності спостерігається в останню добу на космічних моніторах, що надають інформацію про потік рентгенівського випромінювання Сонця. Вчора, 20 березня, і сьогодні, 21 березня, зареєстровано 3 спалахи класу C. Індекс спалахової активності вперше за кілька місяців досяг жовтого рівня (пікове значення склало 3.5 за 10-бальною шкалою). На зображеннях Сонця також спостерігається дві досить великих активних області, добре помітних по системам магнітних петель і яскравого випромінювання, що формується гарячою плазмою", - повідомили астрономи.

Незважаючи на бажання пов'язати процеси, що відбуваються з початком нового, 25-го, сонячного циклу, вивчення Сонця показує, що це не так. На Сонці продовжує згоряти "паливо" попереднього циклу. Таким паливом є магнітні поля, які формуються під поверхнею Сонця і виносяться потоками плазми назовні разом з надлишковою енергією. Саме ця енергія і випалюється у вигляді спалахів. Конфігурація і розташування спостерігаються магнітних потоків збігається з положенням магнітного поясу 24-го циклу. Новий магнітний пояс, поява якого означатиме початок циклу номер 25, має виникнути на значно більших сонячних широтах (ближче до полюсів) і мати іншу магнітну полярність, ніж спостерігаються активні області. Поки ж новий 25-й цикл не подає ніяких сигналів, які свідчать про його близький початок.

Чому магнітні поля циклу номер 24 все ще присутні на Сонці через сім років після максимуму даного циклу, що припав на 2012 рік, є загадкою.

Зростання сонячної активності показало, в числі іншого, нестабільність роботи детектора на космічному апараті GOES-15, який є зараз основним для реєстрації сонячних спалахів. З великою ймовірністю в найближчі дні інформація по спалахах в центрі даних ФІАН буде переведена на дані з апарату GOES-14.

Як повідомляв УНН, вчені створили першу 3D-карту магнітного поля Чумацького Шляху .

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