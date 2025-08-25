Астрономы зафиксировали ядро умирающей звезды, подтверждая теории образования атомов

$41.280.07
Эксклюзив
06:07 • 14071 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 18656 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 12712 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 24870 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 42326 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 39703 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 37243 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 53856 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 86962 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 65354 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинах
24 августа, 22:14
"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ
24 августа, 22:39
В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненые
24 августа, 23:11
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: детали
25 августа, 00:29
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедии
06:33
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 14071 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 18656 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 53856 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 86962 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 53845 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Канада
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины
24 августа, 20:41
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Шахед-136
Евро
Крылатая ракета

Астрономы зафиксировали ядро умирающей звезды, подтверждая теории образования атомов

Астрономы впервые увидели ядро умирающей звезды, что подтверждает теории формирования атомов. Это наблюдение предоставляет уникальные данные о ядерном синтезе и эволюции звезд.

Астрономы зафиксировали ядро умирающей звезды, подтверждая теории образования атомов

Астрономы увидели ядро умирающей звезды, что подтверждает теории о том, как образуются атомы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на phys.org.

Детали

По данным публикации в журнале Nature, звезды питаются ядерным синтезом - процессом, во время которого более легкие атомы сливаются в более тяжелые, высвобождая энергию.

Синтез происходит поэтапно на протяжении жизни звезды. В серии циклов сначала водород (самый легкий элемент) сливается в гелий, а затем образуются более тяжелые элементы, такие как углерод. Самые массивные звезды продолжают синтез до неона, кислорода, кремния и, наконец, железа.

Каждый цикл горения происходит быстрее, чем предыдущий. Цикл водорода может длиться миллионы лет, тогда как цикл кремния заканчивается за считанные дни.

По мере того как ядро массивной звезды продолжает гореть, газ за пределами ядра приобретает слоистую структуру, где последовательные слои фиксируют состав прогрессии циклов горения.

Пока все это происходит в ядре звезды, она также выпускает газ со своей поверхности, который выносится в космос звездным ветром. Каждый цикл термоядерного синтеза создает расширяющуюся оболочку газа, содержащую различную смесь элементов.

Далее большое давление и температура заставляют железо сливаться, но в отличие от слияния более легких элементов, этот процесс поглощает энергию, а не высвобождает ее.

Высвобождение энергии в результате слияния является тем, что удерживает звезду от силы тяжести, поэтому железное ядро коллапсирует. В зависимости от того, насколько большим оно было изначально, коллапсировавшее ядро превратится в нейтронную звезду или черную дыру.

Процесс коллапса создает "отскок", который выталкивает энергию и материю наружу. Это называется взрывом сверхновой с коллапсом ядра.

Взрыв освещает слои газа, ранее отделившиеся от звезды, позволяя нам увидеть, из чего они состоят. Во всех известных на сегодня сверхновых этот материал был либо водородом, либо гелием, либо слоем углерода, образованным в первых двух циклах ядерного горения.

Внутренние слои (неоновые, кислородные и кремниевые) образуются лишь за несколько сотен лет до взрыва звезды, а это значит, что они не успевают отдалиться от звезды.

Напомним

Жители центральной Виктории в Австралии сообщили, что в воскресенье видели большой метеор, пролетевший по ночному небу. Некоторые люди описывали чрезвычайно яркий огненный шар и громкий звук, когда объект пролетал над головой.

Евгений Устименко

Австралия