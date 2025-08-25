Астрономы зафиксировали ядро умирающей звезды, подтверждая теории образования атомов

Астрономы увидели ядро умирающей звезды, что подтверждает теории о том, как образуются атомы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на phys.org.

Детали

По данным публикации в журнале Nature, звезды питаются ядерным синтезом - процессом, во время которого более легкие атомы сливаются в более тяжелые, высвобождая энергию.

Синтез происходит поэтапно на протяжении жизни звезды. В серии циклов сначала водород (самый легкий элемент) сливается в гелий, а затем образуются более тяжелые элементы, такие как углерод. Самые массивные звезды продолжают синтез до неона, кислорода, кремния и, наконец, железа.

Каждый цикл горения происходит быстрее, чем предыдущий. Цикл водорода может длиться миллионы лет, тогда как цикл кремния заканчивается за считанные дни.

По мере того как ядро массивной звезды продолжает гореть, газ за пределами ядра приобретает слоистую структуру, где последовательные слои фиксируют состав прогрессии циклов горения.

Пока все это происходит в ядре звезды, она также выпускает газ со своей поверхности, который выносится в космос звездным ветром. Каждый цикл термоядерного синтеза создает расширяющуюся оболочку газа, содержащую различную смесь элементов.

Далее большое давление и температура заставляют железо сливаться, но в отличие от слияния более легких элементов, этот процесс поглощает энергию, а не высвобождает ее.

Высвобождение энергии в результате слияния является тем, что удерживает звезду от силы тяжести, поэтому железное ядро коллапсирует. В зависимости от того, насколько большим оно было изначально, коллапсировавшее ядро превратится в нейтронную звезду или черную дыру.

Процесс коллапса создает "отскок", который выталкивает энергию и материю наружу. Это называется взрывом сверхновой с коллапсом ядра.

Взрыв освещает слои газа, ранее отделившиеся от звезды, позволяя нам увидеть, из чего они состоят. Во всех известных на сегодня сверхновых этот материал был либо водородом, либо гелием, либо слоем углерода, образованным в первых двух циклах ядерного горения.

Внутренние слои (неоновые, кислородные и кремниевые) образуются лишь за несколько сотен лет до взрыва звезды, а это значит, что они не успевают отдалиться от звезды.

Напомним

