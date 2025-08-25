Астрономи зафіксували ядро вмираючої зірки, підтверджуючи теорії утворення атомів

Астрономи побачили ядро вмираючої зірки, що підтверджує теорії про те, як утворюються атоми. Про це повідомляє УНН з посиланням на phys.org.

Деталі

За даними публікації в журналі Nature, зірки живляться ядерним синтезом - процесом, під час якого легші атоми зливаються в більш важкі, вивільняючи енергію.

Синтез відбувається поетапно впродовж життя зірки. У серії циклів спочатку водень (найлегший елемент) зливається в гелій, а потім утворюються більш важкі елементи, такі як вуглець. Наймасивніші зірки продовжують синтез до неону, кисню, кремнію і, нарешті, заліза.

Кожен цикл горіння відбувається швидше, ніж попередній. Цикл водню може тривати мільйони років, тоді як цикл кремнію закінчується за лічені дні.

У міру того як ядро масивної зірки продовжує горіти, газ за межами ядра набуває шаруватої структури, де послідовні шари фіксують склад прогресії циклів горіння.

Поки все це відбувається в ядрі зірки, вона також випускає газ зі своєї поверхні, який виноситься в космос зоряним вітром. Кожен цикл термоядерного синтезу створює розширювальну оболонку газу, що містить різну суміш елементів.

Далі великий тиск і температура змушують залізо зливатися, але на відміну від злиття легших елементів, цей процес поглинає енергію, а не вивільняє її.

Вивільнення енергії в результаті злиття є тим, що утримує зірку від сили тяжіння, тому залізне ядро колапсує. Залежно від того, наскільки великим воно було спочатку, колапсоване ядро перетвориться на нейтронну зірку або чорну діру.

Процес колапсу створює "відскок", який виштовхує енергію та матерію назовні. Це називається вибухом наднової з колапсом ядра.

Вибух освітлює шари газу, що раніше відокремилися від зірки, дозволяючи нам побачити, з чого вони складаються. У всіх відомих на сьогодні наднових цей матеріал був або воднем, або гелієм, або шаром вуглецю, утвореним у перших двох циклах ядерного горіння.

Внутрішні шари (неонові, кисневі та кремнієві) утворюються лише за кілька сотень років до вибуху зірки, а це означає, що вони не встигають віддалитися від зірки.

Нагадаємо

Жителі центральної Вікторії в Австралії повідомили, що в неділю бачили великий метеор, що пролетів нічним небом. Деякі люди описували надзвичайно яскраву вогняну кулю та гучний звук, коли об'єкт пролітав над головою.