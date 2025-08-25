Астрономи зафіксували ядро вмираючої зірки, підтверджуючи теорії утворення атомів

$41.280.07
Ексклюзив
06:07 • 14040 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 18614 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 12691 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 24843 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 42295 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 39695 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 37236 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 53835 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 86939 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 65350 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14 • 14637 перегляди
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф24 серпня, 22:39 • 15033 перегляди
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11 • 14577 перегляди
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29 • 13482 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 8366 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 14042 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 18619 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 53837 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 86940 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 53828 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Канада
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 12997 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 50585 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 35644 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 36095 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 38749 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Шахед-136
Євро
Крилата ракета

Астрономи зафіксували ядро вмираючої зірки, підтверджуючи теорії утворення атомів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Астрономи вперше побачили ядро вмираючої зірки, що підтверджує теорії формування атомів. Це спостереження надає унікальні дані про ядерний синтез та еволюцію зірок.

Астрономи зафіксували ядро вмираючої зірки, підтверджуючи теорії утворення атомів

Астрономи побачили ядро вмираючої зірки, що підтверджує теорії про те, як утворюються атоми. Про це повідомляє УНН з посиланням на phys.org.

Деталі

За даними публікації в журналі Nature, зірки живляться ядерним синтезом - процесом, під час якого легші атоми зливаються в більш важкі, вивільняючи енергію.

Синтез відбувається поетапно впродовж життя зірки. У серії циклів спочатку водень (найлегший елемент) зливається в гелій, а потім утворюються більш важкі елементи, такі як вуглець. Наймасивніші зірки продовжують синтез до неону, кисню, кремнію і, нарешті, заліза.

Кожен цикл горіння відбувається швидше, ніж попередній. Цикл водню може тривати мільйони років, тоді як цикл кремнію закінчується за лічені дні.

У міру того як ядро масивної зірки продовжує горіти, газ за межами ядра набуває шаруватої структури, де послідовні шари фіксують склад прогресії циклів горіння.

Поки все це відбувається в ядрі зірки, вона також випускає газ зі своєї поверхні, який виноситься в космос зоряним вітром. Кожен цикл термоядерного синтезу створює розширювальну оболонку газу, що містить різну суміш елементів.

Далі великий тиск і температура змушують залізо зливатися, але на відміну від злиття легших елементів, цей процес поглинає енергію, а не вивільняє її.

Вивільнення енергії в результаті злиття є тим, що утримує зірку від сили тяжіння, тому залізне ядро колапсує. Залежно від того, наскільки великим воно було спочатку, колапсоване ядро перетвориться на нейтронну зірку або чорну діру.

Процес колапсу створює "відскок", який виштовхує енергію та матерію назовні. Це називається вибухом наднової з колапсом ядра.

Вибух освітлює шари газу, що раніше відокремилися від зірки, дозволяючи нам побачити, з чого вони складаються. У всіх відомих на сьогодні наднових цей матеріал був або воднем, або гелієм, або шаром вуглецю, утвореним у перших двох циклах ядерного горіння.

Внутрішні шари (неонові, кисневі та кремнієві) утворюються лише за кілька сотень років до вибуху зірки, а це означає, що вони не встигають віддалитися від зірки.

Нагадаємо

Жителі центральної Вікторії в Австралії повідомили, що в неділю бачили великий метеор, що пролетів нічним небом. Деякі люди описували надзвичайно яскраву вогняну кулю та гучний звук, коли об'єкт пролітав над головою.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Австралія