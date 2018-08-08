Астроном рассказал, где и когда можно будет увидеть звездопад Персеиды в Украине

"Лучше всего наблюдать за этим явлением там, где самое темное небо. То есть, этот звездопад Персеиды, как и любой другой звездопад, надо наблюдать на как можно более темном звездном небе. Так, небо, скажем, в крупных мегаполисах, городах, где много уличных огней, оно является не благоприятным для наблюдения этого явления", - рассказал эксперт.

В Украине еще хватает мест с темным небом. Достаточно лишь выехать недалеко за пределы мегаполиса.

"Персеида у нас поднимется в северо-западном участке неба. Если брать Киев - это будет над Троещиной, и будет подниматься все выше, и где-то после полуночи - близко к утру оно уже окажется над Днепром, в южной части, то есть в сторону Чапаевки, "Феофании", поэтому лучшая точка наблюдения - это район национального центра Ивана Гончара (Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" - ред.) на Печерске", - отметил он.

По его словам, если зайти на печерскую кручу, где видно киевский левый берег, то это будет прекрасное место в столице для наблюдения явления.

"В Киеве такие места - это печерские холмы, арка возле филармонии, можно и с набережной Оболони, но немного хуже, потому что это низина... Я лично традиционно езжу в Переяслав, в направлении Канева по левому берегу. Там есть одна интересная точка, где небо очень темное", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX запустила на орбиту пятнадцатую миссию в этом году

"Этот метеорный поток - он уже, в принципе, действует. Он действует с третьей декады июля до второй декады августа - это где-то за 20-е августа. То есть, звезды падают где-то в течение месяца, но в течение этого периода является так называемая "ночь максимума", когда их бывает больше. Ночь максимума Персеид - с 12 по 13 августа", - рассказал заведующий лабораторией.

По его словам, даже ученым определить точное время астрономического явления непросто, поэтому они советуют наблюдать в ночь с 11 на 12-е и с 12 на 13 августа. Однако, большинство все же склоняются к тому, что максимум будет в ночь на 13-е.

"Так называемый радиант - та точка, с которой вроде бы вылетают звезды (имеется в виду метеоры), - лежит в созвездии Персея. Это созвездие у нас можно наблюдать практически всю ночь, но оно высоко поднимается под утро, поэтому лучший период для наблюдения - это с 11-и - полуночи до рассвета 13 числа, с воскресенья на понедельник", - отметил Крячко.

По словам эксперта, нынешний звездопад не отличается каким-то исключительными явлениями.

"Прогнозы существуют всегда разные. Кто-то говорит, что это будет 50 метеоров в час, кто-то - что их будет до сотни. Все зависит от того, где человек будет наблюдать за явлением. Если на светлом небе, он не увидит слабых метеоров, только самые яркие. Я склоняюсь к тому, что число будет между 50 и 100 метеоров", - сказал ученый.

Он отметил, что желающие часто спрашивают о том, стоит ли ради наблюдения за звездопадом посещать специализированные учреждения вроде обсерватории с телескопом.

"Не надо никаких телескопов, не надо ничего. Собственные глаза, поскольку нужно осматривать практически всю чашу неба, а в мире еще нет таких телескопов, которые могли бы это делать. Человеческий глаз делает это лучше. И поскольку это ночь, утро, мы советуем людям теплее одеваться... И обязательно загадать желание", - добавил заведующий лабораторией.

Как сообщал УНН, в конце июля украинцы наблюдали чрезвычайно длительное лунное затмение, во время которого Луна приобрела "кровавый" оттенок.