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Астроном рассказал, где и когда можно будет увидеть звездопад Персеиды в Украине

Астроном рассказал, где и когда можно будет увидеть звездопад Персеиды в Украине

Киев  •  УНН

 • 45881 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Ежегодно во второй половине лета Земля проходит сквозь поток обломков кометы Свифта-Таттла и поэтому уже под конец этой недели украинцы смогут увидеть звездопад Персеиды. Где и когда в Украине будет наблюдаться это удивительное природное явление, УНН рассказал заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.

"Лучше всего наблюдать за этим явлением там, где самое темное небо. То есть, этот звездопад Персеиды, как и любой другой звездопад, надо наблюдать на как можно более темном звездном небе. Так, небо, скажем, в крупных мегаполисах, городах, где много уличных огней, оно является не благоприятным для наблюдения этого явления", - рассказал эксперт.

В Украине еще хватает мест с темным небом. Достаточно лишь выехать недалеко за пределы мегаполиса.

"Персеида у нас поднимется в северо-западном участке неба. Если брать Киев - это будет над Троещиной, и будет подниматься все выше, и где-то после полуночи - близко к утру оно уже окажется над Днепром, в южной части, то есть в сторону Чапаевки, "Феофании", поэтому лучшая точка наблюдения - это район национального центра Ивана Гончара (Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" - ред.) на Печерске", - отметил он.

По его словам, если зайти на печерскую кручу, где видно киевский левый берег, то это будет прекрасное место в столице для наблюдения явления.

"В Киеве такие места - это печерские холмы, арка возле филармонии, можно и с набережной Оболони, но немного хуже, потому что это низина... Я лично традиционно езжу в Переяслав, в направлении Канева по левому берегу. Там есть одна интересная точка, где небо очень темное", - добавил он.

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"Этот метеорный поток - он уже, в принципе, действует. Он действует с третьей декады июля до второй декады августа - это где-то за 20-е августа. То есть, звезды падают где-то в течение месяца, но в течение этого периода является так называемая "ночь максимума", когда их бывает больше. Ночь максимума Персеид - с 12 по 13 августа", - рассказал заведующий лабораторией.

По его словам, даже ученым определить точное время астрономического явления непросто, поэтому они советуют наблюдать в ночь с 11 на 12-е и с 12 на 13 августа. Однако, большинство все же склоняются к тому, что максимум будет в ночь на 13-е.

"Так называемый радиант - та точка, с которой вроде бы вылетают звезды (имеется в виду метеоры), - лежит в созвездии Персея. Это созвездие у нас можно наблюдать практически всю ночь, но оно высоко поднимается под утро, поэтому лучший период для наблюдения - это с 11-и - полуночи до рассвета 13 числа, с воскресенья на понедельник", - отметил Крячко.

По словам эксперта, нынешний звездопад не отличается каким-то исключительными явлениями.

"Прогнозы существуют всегда разные. Кто-то говорит, что это будет 50 метеоров в час, кто-то - что их будет до сотни. Все зависит от того, где человек будет наблюдать за явлением. Если на светлом небе, он не увидит слабых метеоров, только самые яркие. Я склоняюсь к тому, что число будет между 50 и 100 метеоров", - сказал ученый.

Он отметил, что желающие часто спрашивают о том, стоит ли ради наблюдения за звездопадом посещать специализированные учреждения вроде обсерватории с телескопом.

"Не надо никаких телескопов, не надо ничего. Собственные глаза, поскольку нужно осматривать практически всю чашу неба, а в мире еще нет таких телескопов, которые могли бы это делать. Человеческий глаз делает это лучше. И поскольку это ночь, утро, мы советуем людям теплее одеваться... И обязательно загадать желание", - добавил заведующий лабораторией.

Как сообщал УНН, в конце июля украинцы наблюдали чрезвычайно длительное лунное затмение, во время которого Луна приобрела "кровавый" оттенок.

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Украинские Национальные Новости

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