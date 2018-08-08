Астроном розповів, де і коли можна буде побачити зорепад Персеїди в Україні

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Щороку у другій половині літа Земля проходить крізь потік уламків комети Свіфта-Туттля і через це вже під кінець цього тижня українці зможуть побачити зорепад Персеїди. Де і коли в Україні спостерігатиметься це дивовижне природне явище, УНН розповів завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко.

"Найкраще спостерігати за цим явищем там, де найтемніше небо. Тобто, цей зорепад Персеїди, як і будь-який інший зорепад, треба спостерігати на щонайтемнішому зоряному небі. Так, небо, скажімо, у великих мегаполісах, містах, де багато вуличних вогнів, воно є не сприятливим для спостерігання такого явища", - розповів експерт.

В Україні ще вистачає місць з темним небом. Достатньо лиш виїхати недалеко за межі мегаполісу.

"Персеїда у нас підніметься у північно-західній ділянці неба. Якщо брати Київ – це буде над Троєщиною, і буде підніматись все вище, і десь після півночі – близько до ранку воно вже опиниться над Дніпром, в південній частині, тобто в бік Чапаївки, "Феофанії", тому найкраща точка спостереження – це район національного центру Івана Гончара (Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" - ред.) на Печерську", - зазначив він.

За його словами, якщо зайти на печерську кручу, де видно київський лівий берег, то це буде прекрасне місце в столиці для спостереження явища.

"У Києві такі місця – це печерські пагорби, арка біля філармонії, можна і з набережної Оболоні, але трішечки гірше, бо це низина... Я особисто традиційно їжджу в Переяслав, у напрямку Канева по лівому берегу. Там є одна цікава точка, де небо дуже темне", - додав він.

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"Цей метеорний потік – він уже, в принципі, діє. Він діє з третьої декади липня до другої декади серпня – це десь за 20-те серпня. Тобто, зорі падають десь впродовж місяця, але впродовж цього періоду є так звана "ніч максимуму", коли їх буває найбільше. Ніч максимуму Персеїд – з 12 по 13 серпня", - розповів завідувач лабораторії.

З його слів, навіть науковцям визначити точний час астрономічного явища непросто, тому вони радять спостерігати у ніч з 11 на 12 і з 12 на 13 серпня. Проте, більшість все ж схиляються до того, що максимум буде в ніч на 13-те.

"Так званий радіант – та точка, з якої начебто вилітають зорі (мається на увазі метеори), – лежить в сузір’ї Персея. Це сузір’я у нас можна спостерігати практично всю ніч, але воно високо піднімається під ранок, тому найкращий період для спостерігання – це з 11-ї - півночі до світанку 13 числа, з неділі на понеділок", - зазначив Крячко.

За словами експерта, цьогорічний зорепад не відрізнятиметься якимись винятковими явищами.

"Прогнози існують завжди різні. Хтось каже, що це буде 50 метеорів на годину, хтось – що їх буде до сотні. Все залежить від того, де людина буде спостерігати за явищем. Якщо на світлому небі, вона не побачить слабких метеорів, лише найяскравіші. Я схиляюсь до того, що число буде між 50 та 100 метеорів", - сказав науковець.

Він відмітив, що охочі часто питають про те, чи варто задля спостереження за зорепадом відвідувати спеціалізовані установи на кшталт обсерваторії з телескопом.

"Не треба ніяких телескопів, не треба нічого. Власні очі, оскільки треба оглядати практично всю чашу неба, а у світі ще немає таких телескопів, які б могли це робити. Людське око робить це найкраще. І оскільки це ніч, ранок, ми радимо людям тепліше одягатись... І обов’язково загадати бажання", - додав завідувач лабораторії.

Як повідомляв УНН, наприкінці липня українці спостерігали надзвичайно довге місячне затемнення, під час якого Місяць отримав "кривавий" відтінок.

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