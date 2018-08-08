Астроном розповів, де і коли можна буде побачити зорепад Персеїди в Україні

"Найкраще спостерігати за цим явищем там, де найтемніше небо. Тобто, цей зорепад Персеїди, як і будь-який інший зорепад, треба спостерігати на щонайтемнішому зоряному небі. Так, небо, скажімо, у великих мегаполісах, містах, де багато вуличних вогнів, воно є не сприятливим для спостерігання такого явища", - розповів експерт.

В Україні ще вистачає місць з темним небом. Достатньо лиш виїхати недалеко за межі мегаполісу.

"Персеїда у нас підніметься у північно-західній ділянці неба. Якщо брати Київ – це буде над Троєщиною, і буде підніматись все вище, і десь після півночі – близько до ранку воно вже опиниться над Дніпром, в південній частині, тобто в бік Чапаївки, "Феофанії", тому найкраща точка спостереження – це район національного центру Івана Гончара (Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" - ред.) на Печерську", - зазначив він.

За його словами, якщо зайти на печерську кручу, де видно київський лівий берег, то це буде прекрасне місце в столиці для спостереження явища.

"У Києві такі місця – це печерські пагорби, арка біля філармонії, можна і з набережної Оболоні, але трішечки гірше, бо це низина... Я особисто традиційно їжджу в Переяслав, у напрямку Канева по лівому берегу. Там є одна цікава точка, де небо дуже темне", - додав він.

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"Цей метеорний потік – він уже, в принципі, діє. Він діє з третьої декади липня до другої декади серпня – це десь за 20-те серпня. Тобто, зорі падають десь впродовж місяця, але впродовж цього періоду є так звана "ніч максимуму", коли їх буває найбільше. Ніч максимуму Персеїд – з 12 по 13 серпня", - розповів завідувач лабораторії.

З його слів, навіть науковцям визначити точний час астрономічного явища непросто, тому вони радять спостерігати у ніч з 11 на 12 і з 12 на 13 серпня. Проте, більшість все ж схиляються до того, що максимум буде в ніч на 13-те.

"Так званий радіант – та точка, з якої начебто вилітають зорі (мається на увазі метеори), – лежить в сузір’ї Персея. Це сузір’я у нас можна спостерігати практично всю ніч, але воно високо піднімається під ранок, тому найкращий період для спостерігання – це з 11-ї - півночі до світанку 13 числа, з неділі на понеділок", - зазначив Крячко.

За словами експерта, цьогорічний зорепад не відрізнятиметься якимись винятковими явищами.

"Прогнози існують завжди різні. Хтось каже, що це буде 50 метеорів на годину, хтось – що їх буде до сотні. Все залежить від того, де людина буде спостерігати за явищем. Якщо на світлому небі, вона не побачить слабких метеорів, лише найяскравіші. Я схиляюсь до того, що число буде між 50 та 100 метеорів", - сказав науковець.

Він відмітив, що охочі часто питають про те, чи варто задля спостереження за зорепадом відвідувати спеціалізовані установи на кшталт обсерваторії з телескопом.

"Не треба ніяких телескопів, не треба нічого. Власні очі, оскільки треба оглядати практично всю чашу неба, а у світі ще немає таких телескопів, які б могли це робити. Людське око робить це найкраще. І оскільки це ніч, ранок, ми радимо людям тепліше одягатись... І обов’язково загадати бажання", - додав завідувач лабораторії.

Як повідомляв УНН, наприкінці липня українці спостерігали надзвичайно довге місячне затемнення, під час якого Місяць отримав "кривавий" відтінок.