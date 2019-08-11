Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Астероид вошел в минувшую среду в атмосферу Юпитера. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, фотографию, запечатлевшую вспышку в районе Южного экваториального пояса Юпитера, удалось сделать астроному-любителю Этану Чэппелу. Он разместил на своем сайте фотографии планеты-гиганта, на которых в нижней левой части диска Юпитера видна небольшая светлая точка, передает УНН.
Снимок сделан в 00:07 по времени восточного побережья США (07:07 Киев) 7 августа.
Как отметил в этой связи интернет-портал, на Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.
Юпитер - крупнейшая планета Солнечной системы, она удалена от Солнца на 778 млн км. Масса Юпитера в два с половиной раза превышает суммарную массу всех планет Солнечной системы и в 317 раз превышает массу Земли. Внешние слои атмосферы Юпитера состоят из двух основных компонентов - водорода и гелия.
Напомним, ученые показали движение облаков Юпитера на видео.
Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I could not make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8- Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019