Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 84561 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 94953 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127995 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138105 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126643 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128318 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130375 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153157 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151121 просмотра

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Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера

Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера

Киев  •  УНН

 • 22592 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Астероид вошел в минувшую среду в атмосферу Юпитера. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, фотографию, запечатлевшую вспышку в районе Южного экваториального пояса Юпитера, удалось сделать астроному-любителю Этану Чэппелу. Он разместил на своем сайте фотографии планеты-гиганта, на которых в нижней левой части диска Юпитера видна небольшая светлая точка, передает УНН.

Снимок сделан в 00:07 по времени восточного побережья США (07:07 Киев) 7 августа.

Как отметил в этой связи интернет-портал, на Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.

Юпитер - крупнейшая планета Солнечной системы, она удалена от Солнца на 778 млн км. Масса Юпитера в два с половиной раза превышает суммарную массу всех планет Солнечной системы и в 317 раз превышает массу Земли. Внешние слои атмосферы Юпитера состоят из двух основных компонентов - водорода и гелия.

Напомним, ученые показали движение облаков Юпитера на видео.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I could not make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8

- Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019

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