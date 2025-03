Астроном-аматор зафіксував вхід метеорита в атмосферу Юпітера

Сам знімок був зроблений в 00:07 за часом східного узбережжя США (7:07 Київ) 7 серпня.

Як зазначив з цього приводу інтернет-портал, на Юпітер, що володіє потужним гравітаційним полем, метеорити падають досить часто: за оцінками астрономів, небесні тіла діаметром від 5 до 20 метрів входять в атмосферу Юпітера до п’яти разів на місяць, проте сфотографувати цю подію вдається досить рідко.

Юпітер — найбільша планета Сонячної системи, вона віддалена від Сонця на 778 млн км. Маса Юпітера в два з половиною рази перевищує сумарну масу всіх планет Сонячної системи і в 317 разів перевищує масу Землі. Зовнішні шари атмосфери Юпітера складаються з двох основних компонентів — водню і гелію.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8

— Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019