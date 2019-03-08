Астролог дала прогноз на март

"С 4 по 28 марта – неблагоприятный период для значимых социальных дел. Это период ретроградного Меркурия (с 5 по 28 марта), нулевые солнечные дни (с 16 по 20 марта) и прохождение Сатурна по градусу испытания трудностями (с 4 по 17 марта)", - пояснила астролог.



По ее словам, в этот период не стоит совершать крупные покупки, планировать свадьбы и проводить другие важные мероприятия. В то же время, Осипенко рекомендует делать текущие работы, ремонты, реконструкции, реорганизации.

"Ремонт бывает нужен и телу, поэтому, особенно в эти периоды делайте профилактику своего здоровья, ведите здоровый образ жизни во всех отношениях и следите за своими мыслями и словами – они должны быть позитивными", - добавила она.

При этом астролог также уточнила, что благоприятный период для важных социальных дел начинается с 29 марта и продлится по 13 июня.

Напомним, в течение 2019 года будут наблюдаться 4 благоприятных периода, во время которых можно начинать и реализовывать важные дела, тогда как неблагоприятные периоды года стоит использовать для текущих работ и планирования.



В 2019 году Уран сделает окончательный переход из знака Овен в Телец, что позволит завершить период революций и войн и начать реформы в земельной и финансовой сферах.