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Астролог дала прогноз на март

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КИЕВ. 8 марта. УНН. В течение почти всего марта (с 4 по 28 числа) будет наблюдаться неблагоприятный период, во время которого стоит избегать важных и значимых дел. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

"С 4 по 28 марта – неблагоприятный период для значимых социальных дел. Это период ретроградного Меркурия (с 5 по 28 марта), нулевые солнечные дни (с 16 по 20 марта) и прохождение Сатурна по градусу испытания трудностями (с 4 по 17 марта)", - пояснила астролог.

По ее словам, в этот период не стоит совершать крупные покупки, планировать свадьбы и проводить другие важные мероприятия. В то же время, Осипенко рекомендует делать текущие работы, ремонты, реконструкции, реорганизации.

"Ремонт бывает нужен и телу, поэтому, особенно в эти периоды делайте профилактику своего здоровья, ведите здоровый образ жизни во всех отношениях и следите за своими мыслями и словами – они должны быть позитивными", - добавила она.
При этом астролог также уточнила, что благоприятный период для важных социальных дел начинается с 29 марта и продлится по 13 июня.

Напомним, в течение 2019 года будут наблюдаться 4 благоприятных периода, во время которых можно начинать и реализовывать важные дела, тогда как неблагоприятные периоды года стоит использовать для текущих работ и планирования.

В 2019 году Уран сделает окончательный переход из знака Овен в Телец, что позволит завершить период революций и войн и начать реформы в земельной и финансовой сферах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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