Астролог зробила прогноз на березень

"З 4 по 28 березня - несприятливий період для значущих соціальних справ. Це період ретроградного Меркурія (з 5 по 28 березня), нульові сонячні дні (з 16 по 20 березня) і проходження Сатурна по градусу випробування труднощами (з 4 по 17 березня) ", - пояснила астролог.



За її словами, в цей період не варто робити великі покупки, планувати весілля і проводити інші важливі заходи. У той же час, Осипенко рекомендує робити поточні роботи, ремонти, реконструкції, реорганізації.

"Ремонт буває потрібен і тілу, тому, особливо в ці періоди робіть профілактику свого здоров'я, ведіть здоровий спосіб життя в усіх відношеннях і стежте за своїми думками і словами - вони повинні бути позитивними", - додала вона.

При цьому астролог також уточнила, що сприятливий період для важливих соціальних справ починається з 29 березня і триватиме до 13 червня.

Нагадаємо, протягом 2019 року будуть спостерігатися 4 сприятливих періоди, під час яких можна починати і реалізовувати важливі справи, тоді як несприятливі періоди року варто використовувати для поточних робіт та планування.



У 2019 році Уран зробить остаточний перехід з знаку Овен в Телець, що дозволить завершити період революцій і воєн і почати реформи у земельній та фінансовій сферах.