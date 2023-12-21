Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
Киев • УНН
Зимнее солнцестояние 22 декабря рассматривается астрологами как мощный день для загадывания желаний, точных гаданий и защитных ритуалов на предстоящий год. Это астрономическое событие знаменует самый короткий день и самую длинную ночь, начиная астрономический Новый год.
22 декабря состоится важный астрологическое событие - это день зимнего солнцестояния. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала о значении этого дня.
Этот день имеет такую силу, что желания, загаданные в этот день обязательно сбываются, гадания очень точные, а обряды и молитвы имеют силу защиты на целый год для каждой семьи
Зимнее солнцестояние — это ежегодное астрономическое событие, когда Солнце над горизонтом находится на минимальной высоте, то есть ниже всего относительно земного горизонта. В полушарии, где происходит зимнее солнцестояние, наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь в году.
После зимнего солнцестояния, в каждые последующие сутки, день будет прибавляться во времени, а ночь будет уменьшаться до летнего солнцестояния. Поэтому этот день является началом астрономического Нового года.
Также это событие считается одним из самых сильных в году и в древности предавали ему огромное значение. Этот праздник посвящали Солнцу и его годовому циклу. Считалось, что перед этим днём всё умирает, а потом все рождается заново.
Этот день очень ярко отмечали во многих традициях мира. Например, загадывали желания, совершали множество обрядов, чтобы притянуть здоровье, счастье и благополучие в свой дом на целый год.
В Украине, до пришествия христианства, отмечали этот день как праздник Коляды, от слова Коло – начало нового круга (нового года).
Перед этим праздником наводили порядок в доме и наряжали его, а вечером делали вечерю, где собиралась вся семья и родственники, ставилось 12 блюд, подобно 12 месяцам, пели колядки, угощали друг друга.
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
Зимнее солнцестояние 22 декабря рассматривается астрологами как мощный день для загадывания желаний, точных гаданий и защитных ритуалов на предстоящий год. Это астрономическое событие знаменует самый короткий день и самую длинную ночь, начиная астрономический Новый год.
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