Ассоциация налогоплательщиков Европы заподозрила главу “Укртатнефти” в неуплате налогов в ЕС

Как известно, Павел Овчаренко является главой правление “Укртатнафты”. В марте текущего года по представлению СБУ он был объявлен во Всеукраинский розыск.

В Ассоциации налогоплательщиков Европы (АНЕ) сообщают, что получили информацию о возможном мошенничестве, которое затрагивает интересы нескольких государств.

Речь идет о потенциальных случаях экономических преступлений в Украине, в Эстонии и Франции. В частности о том, что “бизнесмен, которого в Украине разыскивают за финансовые преступления по факту мошенничества и хищения имущества в крупном размере, укрывается на территории Европейского Союза и, таким образом, продолжает свою преступную деятельность”.

“Обвиняемым является Павел Овчаренко, который предположительно находится в настоящее время во Франции, и в то же время заявляет в своих финансовых отчетах о том, что Эстония является местом его постоянного проживания. Однако ни Франция, ни Эстония не получают налоговые платежи от корпоративной деятельности предприятий Павла Овчаренко, тогда как в его оффшорных компаниях в Панаме наблюдается высокий приток средств.

В частности, об этом говорится в аудиторском отчете за 2015 год эстонской компании A-Grain Eesti OU (подготовленной присяжным ревизором компании „Lahendused Pluss KV OU“). Основателем этой компании является г-н Овчаренко, и ее единственными членами правления являются его жена и он сам”, — сказано в заявлении Ассоциации.

В АНЕ подчеркнули, что более 96% прибыли от деятельности эстонской компании Овчаренко A-Grain Eesti OU оседает на Панамских счетах.

“A-Grain Eesti OU в 2015 году провела торговые операции на сумму около 57,35 млн. Евро. В то же время, согласно Приложению 9 аудиторского отчета (по деятельности компании), приблизительно 55,2 млн. Евро или более 96% всех продаж были зарегистрированы в Панаме. Однако официальные налоговые декларации компания, принадлежащая группе Овчаренко, показывает минимальную прибыль или даже убытки. Например, было объявлено о потере A-Grain Eesti OU в 2015 году 135,205 евро”, — констатировали европейские налогоплательщики.

Далее в тексте Ассоциации сказано, что в Украине Овчаренко преследуется СБУ и органами прокуратуры по подозрению в мошенничестве касательно предприятия “Агрейн”.

Так же в Ассоциации добавили, что по данным правоохранительных органов Украины, расследующих финансовые махинации Овчаренко в деятельности агрохолдинга, “эстонская “A-Grain Eesti OU является транзитным звеном в схеме вывода средств на панамскую компанию Павла Овчаренко „CAREYMAY“ FINANCE SA, которая, с одной стороны и осуществляла продажу зерна агрохолдинга „Aгрeйн“ конечным потребителям и аккумулировала реальные доходы на своих счетах, а с другой стороны косвенно владеет сельскохозяйственным холдингом”.

При этом, по данным АНЕ, украинское государство также не получало налогов с прибыли компаний Овчаренко.

“Европейская ассоциация налогоплательщиков передаст информацию, указанную выше, в правоохранительные органы пострадавших стран ЕС, Эстонии и Франции.

С целью предотвратить такие случаи трансграничной экономической преступности, как описанные выше в странах ЕС и Европы, АНЕ просит компетентные органы всех европейских стран обмениваться данными о юридических лицах и законных представителях, осужденных за налоговое и экономическое мошенничество. Этот небюрократический и простой обмен данными помог бы улучшить борьбу с мошенничеством и коррупцией на национальном и трансграничном уровне и тем самым способствовать защите государственных бюджетов”, — резюмировали в Ассоциации.

Как сообщал УНН, в деле “Агрейна” следователи получили доступ к банковской тайне оффшорных компаний холдинга.