"Асад привирает путину": в МВД скептически оценивают возможность отправки из Сирии в Украину 40 тысяч наемников

Цитата

"... прежде всего, Асад врет владимиру путину. На сегодня, чтобы все четко понимали, вся армия Сирии составляет, по разным оценкам, от 100 до 130 тысяч человек. Это включительно с силовыми структурами, включая парамилитарные организации, которые в течение последнего года вступили в сирийскую армию.

Представить себе, что Асад отдаст 40 тысяч людей из своей армии или внутренних войск, это означает, что он должен завтра сдаться, потому что снова поднимут голову все те, кто были против него и там начнется новая гражданская война.

Нет, это нереалистично вообще. И в таких количествах этого даже не надо бояться", - подчеркнул Денисенко.

Детали

Кроме того, по словам советника, еще один важный вопрос - это логистика.

"Чтобы вы просто поняли, что это невозможно сделать ... Самолетами, ну даже если мы берем один из крупнейших транспортных самолетов России Ил-76, который до 200-т людей может вмещать, это нужно 2000 рейсов сделать Ил-76", - добавил Денисенко.

Советник главы МВД отмечает, что "путину очевидно немного привирают".

"Возможно что-то они попытаются переслать сюда в условную беларусь, россию. Но представить себе, что сирийцы будут воевать, будут наводить здесь порядок - честно говоря - малореалистично. Это люди, которые попытаются сбежать с поля боя, для того, чтобы убежать дальше в ЕС", - резюмировал Денисенко.

Ранее

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что сирийский президент Башар аль-Асад пообещал предоставить россии для войны в Украине 40 000 боевиков.