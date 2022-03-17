"Асад прибріхує путіну": у МВС скептично оцінюють можливість відправки з Сирії в Україну 40 тисяч найманців

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"... перш за все, Асад бреше Володимиру Путіну. На сьогодні, щоб всі чітко розуміли, вся армія Сирії становить, за різними оцінками, від 100 до 130 тисяч людей. Це включно із силовими структурами, включно із парамілітарними організаціями, які протягом останнього року вступили до Сирійської армії.

Уявити собі, що Асад віддасть 40 тисяч людей із своєї армії чи внутрішніх військ, це означає, що він повинен завтра здатись, тому шо знову піднімуть голову всі ті, хто були проти нього і там почнеться нова громадянська війна.

Ні, це нереалістично взагалі. І в таких кількостях цього навіть не треба боятись", - наголосив Денисенко.

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Крім того, за словами радника, ще одне важливе питання - це логістика.

"Щоб ви просто зрозуміли, короблями це неможливо зробити ... Літаками, ну навіть якщо ми беремо один з найбільших транспортних літаків росії ІЛ-76, який до 200-т людей може вміщати, це потрібно 2000 рейсів зробити Іл-76", - додав Денисенко.

Радник глави МВС зазначає, що "путіну очевидно трохи пребріхують".

"Можливо щось вони спробують переслати сюди в умовну білорусь, росію. Але уявити собі, що сирійці будуть воювати, будуть наводити тут порядок – чесно кажучи – малореалістично. Це люди, які спробують втекти з полябою, для того, щоб втекти далі в ЄС", - резюмував Денисенко.

Раніше

Головне управління розвідки МО України повідомило, що сирійський президент Башар аль-Асад пообіцяв надати росії для війни в Україні 40 000 бойовиків.