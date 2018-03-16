"Арсенал" во второй раз обыграл "Милан" и стал четвертьфиналистом Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Лондонский стадион “Эмирейтс” принимал матч 1/8 финала Лиги Европы между “Арсеналом” и итальянским “Миланом”, передает УНН.
После домашнего поражения 0:2 шансы “россонери” на выход в следующий раунд подарил турецкий полузащитник итальянцев Чалханоглу, оформивший эффектный гол ударом под дальнюю штангу ворот оспин — 0:1. На 29 минуте счет выровнялся. Арбитр усмотрел нарушение правил Родригеса на Дэнни Уэлбеке и сам пострадавший реализовал 11-метровый — 1:1.
После перерыва “канониры” сняли вопрос о участника 1/4 финала благодаря ударам Джака и Дэнни Уэлбека, который оформил дубль — 1:3.
Стоит отметить, что итоговый двухматчевого результат 5:1 принес лондонцам путевку в 8-ку лучших турнира.