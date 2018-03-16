"Арсенал" вдруге обіграв "Мілан" та став чвертьфіналістом Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Лондонський стадіон “Емірейтс” приймав матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між “Арсеналом” та італійським “Міланом”, передає УНН.
Після домашньої поразки 0:2 шанси “россонері” на вихід до наступного раунду подарував турецький півзахисник італійців Хакан Чалханоглу, який оформив ефектний гол ударом під дальню стійку воріт Оспіни — 0:1. На 29 хвилині рахунок вирівнявся. Арбітр угледів порушення правил Родрігеса на Денні Уелбеку і сам постраждалий реалізував 11-метровий — 1:1.
Після перерви “каноніри” зняли питання щодо учасника 1/4 фіналу завдяки ударам Граніта Джаки і Денні Уелбека, який оформив дубль — 1:3.
Варто зазначити, що підсумковий двоматчевий результат 5:1 приніс лондонцям перепустку до 8-ки кращих турніру.