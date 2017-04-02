"Арсенал" и "Манчестер Сити" сильнейшего не выявили

Счет в матче на пятой минуте первого тайма открыл немецкий вингер гостей Лерой Сане, за пять минут до конца первой половины матча форвард "канониров" Тео Уолкотт сравнял счет, но через пару минут Серхио Агуэро снова вывел свою команду вперед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" уверенно победил "Алавес" и увеличил отрыв от "Барселоны"

Во второй половине встречи, на 53-й минуте полузащитник лондонской команды Месут Озил подал угловой в центр штрафной, где его одноклубник Мустафи головой послал мяч мимо голкипера Сити Вильфреда Кабайеро, таким образом сравняв счет в матче. Больше голов команды не забивали.