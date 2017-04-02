"Арсенал" і "Манчестер Сіті" сильнішого не виявили

ukru
27 березня, 18:53 • 77144 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 102634 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 116282 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 124753 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 175509 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 122331 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110507 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134215 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121371 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123455 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.4 м/с
88 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: перелік населених пунктів

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: перелік населених пунктів

27 березня, 19:04 • 25985 перегляди
Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

27 березня, 19:08 • 27464 перегляди
Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

27 березня, 19:22 • 29421 перегляди
Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

27 березня, 19:37 • 38067 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 23242 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 77144 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 129531 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 175509 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 200511 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 211565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 86224 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116645 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142707 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132342 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162859 перегляди
Актуальне
"Арсенал" і "Манчестер Сіті" сильнішого не виявили

"Арсенал" і "Манчестер Сіті" сильнішого не виявили

Київ • УНН

 • 10924 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У матчі 30-го туру чемпіонату Англії "Арсенал" на своєму полі зіграв внічию з Манчестер Сіті. Манчестер Сіті з 58-ма очками займає четверте місце в турнірній таблиці, а "Арсенал" розташувався на шостій сходинці, маючи в активі 51 бал, передає УНН.

Рахунок в матчі на п'ятій хвилині першого тайму відкрив німецький вінгер гостей Лерой Сані, за п'ять хвилин до кінця першої половини матчу форвард "канонірів" Тео Уолкотт зрівняв рахунок, але через пару хвилин Серхіо Агуеро знову вивів свою команду вперед.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Реал" впевнено переміг "Алавес" і збільшив відрив від "Барселони"

У другій половині зустрічі, на 53-й хвилині півзахисник лондонської команди Месут Озіл подав кутовий у центр штрафного, де його одноклубник Шкодран Мустафі головою послав м'яч повз голкіпера Сіті Вільфреда Кабайеро, таким чином зрівнявши рахунок у матчі. Більше голів команди не забивали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$86,791.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,115.12
Ethereum
$1,999.93