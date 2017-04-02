"Арсенал" і "Манчестер Сіті" сильнішого не виявили

Рахунок в матчі на п'ятій хвилині першого тайму відкрив німецький вінгер гостей Лерой Сані, за п'ять хвилин до кінця першої половини матчу форвард "канонірів" Тео Уолкотт зрівняв рахунок, але через пару хвилин Серхіо Агуеро знову вивів свою команду вперед.

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У другій половині зустрічі, на 53-й хвилині півзахисник лондонської команди Месут Озіл подав кутовий у центр штрафного, де його одноклубник Шкодран Мустафі головою послав м'яч повз голкіпера Сіті Вільфреда Кабайеро, таким чином зрівнявши рахунок у матчі. Більше голів команди не забивали.