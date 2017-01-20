Армия Сенегала заявила о начале боевых действий в Гамбии

Боевые действия были начаты в рамках операции "Восстановление демократии".

В армии добавили, что в операции участвуют сухопутные, воздушные и морские силы.

Напомним, военные Сенегала заявили, что вошли на территорию Гамбии для обеспечения передачи власти избранному президенту Адаму Барроу.

Как сообщал УНН, новый президент Гамбии принес присягу за пределами страны.

Напомним, 10 декабря президент Гамбии Яйя Джамме, который правит страной более 22 лет, заявил, что не признает своего поражения на недавних президентских выборах, и призвал к повторному голосованию.