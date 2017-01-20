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Армія Сенегалу заявила про початок бойових дій в Гамбії

Армія Сенегалу заявила про початок бойових дій в Гамбії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Армія Сенегалу заявила, що військові Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) почали наносити удари в Гамбії, передає УНН з посиланням на Reuters.

Бойові дії були розпочаті в рамках операції “Відновлення демократії”.

В армії додали, що в операції беруть участь сухопутні, повітряні та морські сили.

Нагадаємо, військові Сенегалу заявили, що увійшли на територію Гамбії для забезпечення передачі влади обраному президенту Адаму Барроу.

Як повідомляв УНН, новий президент Гамбії склав присягу за межами країни.

Нагадаємо, 10 грудня президент Гамбії Яйя Джамме, який править країною більше 22 років, заявив, що не визнає своєї поразки на недавніх президентських виборах, та закликав до повторного голосування.

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