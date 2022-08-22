Армия рф совершила провокацию на берегу Каховского водохранилища – Никопольская РВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил в Telegram, что российская армия совершила провокацию на берегу Каховского водохранилища, информирует УНН.
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"На противоположном берегу водохранилища армией рф совершена провокация. По возможности оставьте улицы, избегайте пребывания в местах массовых скоплений людей. Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища", – написал Евтушенко.
Напомним
21 августа вечером российские войска обстреляли Марганец и Никополь.