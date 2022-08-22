Армія рф здійснила провокацію на березі Каховського водосховища – Нікопольська РВА

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"На протилежному березі водосховища армією рф здійснено провокацію. За можливості залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей. Попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища", – написав Євтушенко.

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21 серпня ввечері російські війська обстріляли Марганець та Нікополь.