Армія рф здійснила провокацію на березі Каховського водосховища – Нікопольська РВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив в Telegram, що російська армія здійснила провокацію на березі Каховського водосховища, інформує УНН.
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"На протилежному березі водосховища армією рф здійснено провокацію. За можливості залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей. Попередження стосується міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища", – написав Євтушенко.
Нагадаємо
21 серпня ввечері російські війська обстріляли Марганець та Нікополь.