Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 181 объект инфраструктуры - отчет
Киев • УНН
Российские войска атаковали 13 областей Украины, обстреляв 96 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 13 областей Украины, атаковав 96 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры, свидетельствуют данные Ситуационного центра министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.
Детали
"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины", - говорится в сообщении.
Как указано, всего из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 96 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.
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