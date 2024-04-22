Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, 95 объектов инфраструктуры - отчет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  129549 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  204374 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  324337 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  170934 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  130241 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  101667 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103108 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207555 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237353 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233441 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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16 апреля 2024, 09:20  •  450629 просмотра

Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, 95 объектов инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 94 населенных пункта и 95 объектов инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.

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Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, 95 объектов инфраструктуры - отчет

Вместо Гуменюк будет Плетенчук. В то же время он останется спикером ВМС

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, станет новым руководителем Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, продолжая освещать деятельность ВМС ВСУ.

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Вместо Гуменюк будет Плетенчук. В то же время он останется спикером ВМС

ЕС возьмет на себя эстафету поддержки Украины после решения о помощи США - Bloomberg

Европейский Союз возьмет на себя оказание помощи Украине после значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов, при этом Европа рассматривает возможность усиления противовоздушной обороны Украины и использования замороженных российских активов для финансирования дальнейшей помощи.

Война •   •  6670 просмотра
ЕС возьмет на себя эстафету поддержки Украины после решения о помощи США - Bloomberg

Оккупационные власти Бердянска не вывозят мусор из города: улицы захламлены грязью - глава МВА

Оккупационные власти Бердянска не могут организовать работу коммунальных служб, поэтому жители жалуются на горы не вывезенного мусора на улицах города.

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Оккупационные власти Бердянска не вывозят мусор из города: улицы захламлены грязью - глава МВА

Пострадавший во время нападения в Винницкой области полицейский в стабильном состоянии - МВД

Второй сотрудник полиции, который пострадал во время нападения в Винницкой области, находится в состоянии средней тяжести, но стабильном, врачи дают положительные прогнозы, согласно сообщению министра внутренних дел.

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Пострадавший во время нападения в Винницкой области полицейский в стабильном состоянии - МВД

Буданов рассказал о подготовке россиянами нового покушения на него

россияне готовят новое покушение на Кирилла Буданова, начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины.

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Буданов рассказал о подготовке россиянами нового покушения на него

Прошлый год стал чрезвычайно тревожным: Жолнович озвучила коэффициент прироста украинцев

В 2022 году коэффициент прироста населения Украины составил тревожные 0,9. Сообщается о 187 000 новорожденных и высокой преждевременной смертности, усугубленной войной и массовой эмиграцией до 7 миллионов граждан.

Общество •   •  9102 просмотра
Прошлый год стал чрезвычайно тревожным: Жолнович озвучила коэффициент прироста украинцев

Подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области сегодня должны избрать меру пресечения - глава МВД

Двум подозреваемым в нападении на правоохранителей в Винницкой области сегодня должны избрать меру пресечения, а орудия убийства уже изъяли, указывают в МВД.

Криминал и ЧП •   •  8477 просмотра
Подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области сегодня должны избрать меру пресечения - глава МВД

Из-за обстрелов Кураховской ТЭС убытки земельным ресурсам и окружающей среде составляют почти 1 млрд гривен

Вражеские обстрелы нанесли ущерб земельным ресурсам и окружающей среде Кураховской ТЭС в Донецкой области на сумму около 1 млрд гривен.

Война •   •  9503 просмотра
Из-за обстрелов Кураховской ТЭС убытки земельным ресурсам и окружающей среде составляют почти 1 млрд гривен

Из оккупированной Херсонщины в Украину вернули еще двоих детей - омбудсмен

Украинской семье с двумя детьми удалось сбежать из оккупированного россией города Голая Пристань Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, чтобы избежать принудительной русификации образования своих детей.

Общество •   •  9844 просмотра
Из оккупированной Херсонщины в Украину вернули еще двоих детей - омбудсмен