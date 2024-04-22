Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, 95 объектов инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 94 населенных пункта и 95 объектов инфраструктуры, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

Детали

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, в целом применены различные виды вооружения, включая минометы, артиллерию, танки, РСЗО, ЗРК, ОТРК и тактическую авиацию. "Атаковано 94 населенных пункта и 95 объектов инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

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