Армия рф за ночь обстреляла 9 громад Сумской области: 47 взрывов, двое раненых

Ночью и утром российские войска совершили 21 обстрел Сумской области, зафиксировано 47 взрывов. Больше всего пострадала Хотинская громада, где в результате авиаудара ранены двое жителей, также зафиксировано ракетную атаку в Сумской громаде, сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов", - указали в ОВА в Telegram.

Обстрелам, как отмечается, подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

Хотинская громада: осуществлены авиаудары КАБ (6 взрывов) по территории громады. В результате обстрела ранения получили двое жителей громады - сообщили в ОВА.

Также вражеские обстрелы зафиксированы:

Юнаковская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).

Ворожбянская громада: враг нанес авиаудары КАБ (8 взрывов).

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).

Середино-Будская громада: произошел удар FPV-дроном (1 взрыв), артобстрел (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).

Белопольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (11 взрывов).

Сумская громада: зафиксирована ракетная атака (1 взрыв).

Шалыгинская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.

Эсманьская громада: был авиаудар КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (6 взрывов).

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