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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф за ночь обстреляла 9 громад Сумской области: 47 взрывов, двое раненых

Армия рф за ночь обстреляла 9 громад Сумской области: 47 взрывов, двое раненых

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 06:10  •  20087 просмотра

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Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел Сумской области, зафиксировано 47 взрывов. Больше всего пострадала Хотинская громада, где в результате авиаудара ранены двое жителей.

Ночью и утром российские войска совершили 21 обстрел Сумской области, зафиксировано 47 взрывов. Больше всего пострадала Хотинская громада, где в результате авиаудара ранены двое жителей, также зафиксировано ракетную атаку в Сумской громаде, сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов", - указали в ОВА в Telegram.

Обстрелам, как отмечается, подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

Хотинская громада: осуществлены авиаудары КАБ (6 взрывов) по территории громады. В результате обстрела ранения получили двое жителей громады

- сообщили в ОВА.

Также вражеские обстрелы зафиксированы:

  • Юнаковская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв). 
  • Ворожбянская громада: враг нанес авиаудары КАБ (8 взрывов). 
  • Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва). 
  • Середино-Будская громада: произошел удар FPV-дроном (1 взрыв), артобстрел (2 взрыва). 
  • Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва). 
  • Белопольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (11 взрывов). 
  • Сумская громада: зафиксирована ракетная атака (1 взрыв). 
  • Шалыгинская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады. 
  • Эсманьская громада: был авиаудар КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (6 взрывов).

Із небезпечних районів Сумщини за тиждень евакуювали близько 3800 людей - ОВА 12 августа 2024, 12:56 • 24409 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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