Армия рф за ночь обстреляла 9 громад Сумской области: 47 взрывов, двое раненых
Киев • УНН
Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел Сумской области, зафиксировано 47 взрывов. Больше всего пострадала Хотинская громада, где в результате авиаудара ранены двое жителей.
Ночью и утром российские войска совершили 21 обстрел Сумской области, зафиксировано 47 взрывов. Больше всего пострадала Хотинская громада, где в результате авиаудара ранены двое жителей, также зафиксировано ракетную атаку в Сумской громаде, сообщили в Сумской ОВА в среду, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов", - указали в ОВА в Telegram.
Обстрелам, как отмечается, подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.
Хотинская громада: осуществлены авиаудары КАБ (6 взрывов) по территории громады. В результате обстрела ранения получили двое жителей громады
Также вражеские обстрелы зафиксированы:
- Юнаковская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Ворожбянская громада: враг нанес авиаудары КАБ (8 взрывов).
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: произошел удар FPV-дроном (1 взрыв), артобстрел (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (11 взрывов).
- Сумская громада: зафиксирована ракетная атака (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.
- Эсманьская громада: был авиаудар КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (6 взрывов).
Із небезпечних районів Сумщини за тиждень евакуювали близько 3800 людей - ОВА 12 августа 2024, 12:56 • 24409 просмотров