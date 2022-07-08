Армия рф с начала вторжения похитила более 390 человек в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. С начала широкомасштабной войны рф в Запорожской области было похищено 393 человека. Среди них – 46 представителей местных властей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Facebook, пишет УНН.
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"С начала российского вторжения, по состоянию на 8 июня известно о 393 случаях похищения среди гражданского населения. Из них освобождены 230 человек, а еще 163 продолжают находиться в заложниках", - говорится в сообщении.
Детали
Старух подчеркнул, что над процессом освобождения работают представители украинской власти. Так, с 24 февраля 2022 года российские захватчики похитили:
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- представителей местных властей – 46 (из них освобождено 41);
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- предпринимателей – 32 (из них освобождено 19);
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- руководителей предприятий, учреждений, организаций – 32 (из них освобождено 26);
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- журналистов – 2 (из них освобождено 2);
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- адвокатов – 4 (из них освобождено 1);
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- детей – 5 (из них освобождено 3).
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"Если ваши родные или знакомые попадают в плен к рашистам, немедленно информируйте об этом по номеру 0 800 503 508", - резюмировал глава Запорожской ОВА.
Напомним
С начала войны рф против Украины в Херсонской области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек. Среди них мэры городов и местные чиновники.