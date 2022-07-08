Армія рф з початку вторгнення викрала понад 390 осіб у Запорізькій області

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"З початку російського вторгнення, станом на 8 червня відомо про 393 випадки викрадення серед цивільного населення. З них звільнено 230 осіб, а ще 163 продовжують перебувати у заручниках", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Старух наголосив, що над процесом звільнення працюють представники української влади. Так, з 24 лютого 2022 року російські загарбники викрали:



представників місцевої влади - 46 (з них звільнено 41);



підприємців - 32 (з них звільнено 19);



керівників підприємств, установ, організацій - 32 (з них звільнено 26);



журналістів - 2 (з них звільнено 2);



адвокатів - 4 (з них звільнено 1);



дітей - 5 (з них звільнено 3).



"Якщо ваші рідні чи знайомі потрапляють у полон до рашистів, негайно інформуйте про це за номером 0 800 503 508", - резюмував очільник Запорізької ОВА.

Нагадаємо

З початку війни рф проти України на Херсонщині зафіксовані факти викрадення або зникнення 457 осіб. Серед них мери міст та місцеві чиновники.