Армия рф утром обстреляла Константиновку: двое погибших
Киев • УНН
российские войска обстреляли частный сектор Константиновки Донецкой области, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, оккупанты использовали артиллерию.
Сегодня, 8 августа, российские войска ударили по частному сектору Константиновки Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
2 человека погибли в результате обстрела Константиновки. россияне обстреляли город сегодня утром - попали в частный сектор. По предварительной информации, использовали артиллерию
По словам Филашкина, на месте удара полиция документирует все обстоятельства этого преступления.
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За 7 августа российские войска убили 2 жителей Донетчины. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.