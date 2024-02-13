Армия рф ударила по жилым кварталам Херсона: есть раненая, поврежден троллейбус

Херсон сегодня подвергся удару российских войск - по жилым кварталам, известно о раненой женщине. В центре города был поврежден троллейбус. Об этом сообщили во вторник Херсонская ОВА и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

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"российская армия ударила по жилым кварталам Херсона. Из-за обстрела легкие ранения получила 60-летняя херсонка. У нее взрывная травма и осколочное ранение руки", - сообщили в ОВА в Telegram, добавив, что пострадавшей оказывают медицинскую помощь.

Мрочко добавил, что враг нанес несколько ударов по разным районам Херсона. "Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население! Так, в результате очередного обстрела с временно оккупированного левого берега в центральной части города был поврежден троллейбус КП "Херсонэлектротранс" ХГС. К счастью, никто из пассажиров и работников КП не был ранен", - написал Мрочко в Telegram.

Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА