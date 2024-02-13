Армія рф вдарила по житлових кварталах Херсона: є поранена, пошкоджено тролейбус
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові квартали Херсона, поранивши 60-річну жінку та пошкодивши тролейбус у центрі міста.
Херсон сьогодні зазнав удару російських військ - по житлових кварталах, відомо про поранену жінку. У центрі міста був пошкоджений тролейбус. Про це повідомили у вівторок Херсонська ОВА та голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Деталі
"російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона. Через обстріл легкі поранення отримала 60-річна херсонка. У неї вибухова травма та уламкове поранення руки", - повідомили в ОВА у Telegram, додавши, що постраждалій надають медичну допомогу.
Мрочко додав, що ворог завдав кілька ударів по різних районах Херсона. "Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення! Так, внаслідок чергового обстрілу з тимчасово окупованого лівого берега у центральній частині міста був пошкоджений тролейбус КП "Херсонелектротранс" ХМР. На щастя, ніхто з пасажирів та працівників КП не був поранений", - написав Мрочко у Telegram.
Через нічний ворожий обстріл Херсонщини загинула жінка - ОВА13.02.24, 10:30 • 23729 переглядiв