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Армія рф вдарила по житлових кварталах Херсона: є поранена, пошкоджено тролейбус

Армія рф вдарила по житлових кварталах Херсона: є поранена, пошкоджено тролейбус

Київ • УНН

 • 23951 перегляди

Російські війська обстріляли житлові квартали Херсона, поранивши 60-річну жінку та пошкодивши тролейбус у центрі міста.

Херсон сьогодні зазнав удару російських військ - по житлових кварталах, відомо про поранену жінку. У центрі міста був пошкоджений тролейбус. Про це повідомили у вівторок Херсонська ОВА та голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Деталі

"російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона. Через обстріл легкі поранення отримала 60-річна херсонка. У неї  вибухова травма та уламкове поранення руки", - повідомили в ОВА у Telegram, додавши, що постраждалій надають медичну допомогу.

Мрочко додав, що ворог завдав кілька ударів по різних районах Херсона. "Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення! Так, внаслідок чергового обстрілу з тимчасово окупованого лівого берега у центральній частині міста був пошкоджений тролейбус КП "Херсонелектротранс" ХМР. На щастя, ніхто з пасажирів та працівників КП не був поранений", - написав Мрочко у Telegram.

Через нічний ворожий обстріл Херсонщини загинула жінка - ОВА13.02.24, 10:30 • 23729 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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