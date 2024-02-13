Через нічний ворожий обстріл Херсонщини загинула жінка - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу села Львове у Херсонській області загинула 83-річна жінка у власному подвір'ї.
Російські війська вночі обстріляли село Львове у Херсонській області, загинула жінка, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цієї ночі російські війська вбили літню жительку села Львове. Окупанти обстріляли населений пункт близько першої години ночі. На подвір'ї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 83-річна жінка
По Херсону росіяни випустили 25 снарядів, по області 33 обстріли, є поранені - ОВА13.02.24, 08:48 • 25342 перегляди