Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА

На Николаевщине оккупанты за сутки обстреляли Куцурубскую и Очаковскую громады

российская армия обстреляла Куцурубскую и Очаковскую общины в Николаевской области Украины в ночь на 12 февраля. В результате обстрела не было повреждено ни одного здания, никто не пострадал.