Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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09.02.24  •  313514 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  259397 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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08.02.24  •  294529 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  320673 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208710 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российского обстрела села Львов в Херсонской области погибла 83-летняя женщина в собственном дворе.

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736 судов с почти 23 миллионами тонн груза безопасно прошли через украинский гуманитарный коридор в Черном море по состоянию на вторник, сообщила посол США в Украине.

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По украинскому коридору в Черном море прошло уже 736 судов - посол США

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах: сообщается о погибших

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах вдоль своей границы, в результате которых, по сообщениям, погибли двое армянских солдат и один азербайджанский солдат получил ранения.

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Мэр Днепра сообщил, что эвакуируют больницу, сливают систему отопления и закрывают школы после ночной атаки.

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Уже 1852 мирных жителей погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов

По состоянию на 13 февраля в результате российских атак в регионе погибло 1852 гражданских лица, еще 4554 получили ранения. Только 12 февраля были убиты 3 гражданских в Селидово.

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Уже 1852 мирных жителей погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов

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Очереди на пяти польско-украинских пунктах пропуска сейчас насчитывают более 1200 грузовиков из-за блокады польских фермеров.

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на пяти пунктах пропуска более 1,2 тыс. грузовиков

Борьба за выживание: как украинский бизнес страдает от действий налоговой

Как украинский бизнес страдает от действий налоговой.

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Борьба за выживание: как украинский бизнес страдает от действий налоговой