Армия рф сбросила 25 авиабомб на Курскую область - Генштаб
Киев • УНН
Российские войска нанесли 17 ударов по собственной территории в Курской области, использовав 25 УАБов. Также был обстрелян ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.
Армия рф продолжает наносить удары по собственной территории, по Курщине в настоящее время прилетело уже 25 УАБов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
... противник нанес 17 ударов по собственной территории, по Курщине в настоящее время прилетело уже 25 КАБов
Кроме того, по данным Генштаба, продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины - пострадали населенные пункты Хреновка, Грабовское, Волфино, Владимировка, Журавка, Мхи, Ободы, Луговка, Железный Мост, Павловка, Хотиевка и Чуйковка. Под удары вражеской авиации попали Братеница, Журавка, Новенькое и Басовка.
россия осуществила 110 атак на позиции ВСУ: горячее всего на Кураховском направлении3 ноября 2024, 16:43 • 9856 просмотров