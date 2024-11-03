Армия рф сбросила 25 авиабомб на Курскую область - Генштаб

Армия рф продолжает наносить удары по собственной территории, по Курщине в настоящее время прилетело уже 25 УАБов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

... противник нанес 17 ударов по собственной территории, по Курщине в настоящее время прилетело уже 25 КАБов - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины - пострадали населенные пункты Хреновка, Грабовское, Волфино, Владимировка, Журавка, Мхи, Ободы, Луговка, Железный Мост, Павловка, Хотиевка и Чуйковка. Под удары вражеской авиации попали Братеница, Журавка, Новенькое и Басовка.

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