Киев • УНН
Россияне 7 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировано 20 взрывов от минометов, авиаударов, сброс взрывчатки с дрона и огонь из стрелкового оружия, направленных на несколько населенных пунктов.
Российские войска с ночи 7 раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 20 взрывов от минометов, авиаударов, сброса взрывчатки с дрона и огонь из стрелкового оружия, сообщили в среду в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская громады", - сообщили в ОВА в Telegram и перечислили:
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