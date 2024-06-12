Российские войска с ночи 7 раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 20 взрывов от минометов, авиаударов, сброса взрывчатки с дрона и огонь из стрелкового оружия, сообщили в среду в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская громады", - сообщили в ОВА в Telegram и перечислили:

Краснопольская громада: враг бил из минометов (8 взрывов).

Хотинская громада: осуществлены обстрелы из миномета (2 взрыва) и стрелкового оружия.

Миропольская громада: зафиксирован авиационный удар НАР (7 взрывов) и минометный обстрел (2 взрыва).

Белопольская громада: с территории рф с вражеского БпЛА осуществлен сброс 1 боеприпаса (1 взрыв).

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