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Армія рф з ночі атакувала Сумщину з мінометів, дроном та з авіації: 20 вибухів

Київ • УНН

 • 37701 перегляди

Росіяни 7 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, зафіксовано 20 вибухів від мінометів, авіаударів, скидання вибухівки з дрона та вогонь зі стрілецької зброї, спрямованих на декілька населених пунктів.

Російські війська з ночі 7 разів обстріляли Сумську область, зафіксовано 20 вибухів від мінометів, авіаударів, скидання вибухівки з дрона та вогонь зі стрілецької зброї, повідомили у середу у Сумській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади", - повідомили в ОВА у Telegram і перечислили:

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів). 
  • Хотінська громада: здійснено обстріли з міномету (2 вибухи) та стрілецької зброї. 
  • Миропільська громада: зафіксовано авіаційний удар НАР (7 вибухів) та мінометний обстріл (2 вибухи). 
  • Білопільська громада: з території рф з ворожого БпЛА здійснено скидання 1 боєприпасу (1 вибух).

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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