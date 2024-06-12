Армія рф з ночі атакувала Сумщину з мінометів, дроном та з авіації: 20 вибухів
Київ • УНН
Росіяни 7 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, зафіксовано 20 вибухів від мінометів, авіаударів, скидання вибухівки з дрона та вогонь зі стрілецької зброї, спрямованих на декілька населених пунктів.
Російські війська з ночі 7 разів обстріляли Сумську область, зафіксовано 20 вибухів від мінометів, авіаударів, скидання вибухівки з дрона та вогонь зі стрілецької зброї, повідомили у середу у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади", - повідомили в ОВА у Telegram і перечислили:
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
- Хотінська громада: здійснено обстріли з міномету (2 вибухи) та стрілецької зброї.
- Миропільська громада: зафіксовано авіаційний удар НАР (7 вибухів) та мінометний обстріл (2 вибухи).
- Білопільська громада: з території рф з ворожого БпЛА здійснено скидання 1 боєприпасу (1 вибух).
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