Армия рф обстреляла пожарное подразделение ГСЧС в Херсонской области - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Российские войска обстреляли одно из пожарных подразделений ГСЧС в Херсонской области, сообщили в МВД Украины во вторник, пишет УНН.
Детали
"Херсонская область. российские войска обстреляли одно из пожарных подразделений ГСЧС. В результате авиаудара повреждена кровля и остекление окон здания пожарной части", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавших среди личного состава нет, техника не повреждена.
Напомним
Российские оккупанты ночью атаковали территорию Украины, Херсонскую область обстреляли зажигательными снарядами.