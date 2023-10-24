Армия рф обстреляла пожарное подразделение ГСЧС в Херсонской области - МВД

Детали

"Херсонская область. российские войска обстреляли одно из пожарных подразделений ГСЧС. В результате авиаудара повреждена кровля и остекление окон здания пожарной части", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших среди личного состава нет, техника не повреждена.

Напомним

Российские оккупанты ночью атаковали территорию Украины, Херсонскую область обстреляли зажигательными снарядами.