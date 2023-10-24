Армія рф обстріляла пожежний підрозділ ДСНС на Херсонщині - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Російські війська обстріляли один із пожежних підрозділів ДСНС у Херсонській області, повідомили у МВС України у вівторок, пише УНН.
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"Херсонщина. російські війська обстріляли один із пожежних підрозділів ДСНС. У результаті авіаудару пошкоджено покрівлю та скління вікон будівлі пожежної частини", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, постраждалих серед особового складу немає, техніка не пошкоджена.
Нагадаємо
Російські окупанти вночі атакували територію України, Херсонщину обстріляли запалювальними снарядами.