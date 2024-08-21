Армия рф обстреляла Сумской район, произошел пожар - ГСЧС
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела приграничья Сумского района возник пожар в жилом секторе. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня на соседние здания.
Приграничье Сумского района сегодня подверглось удару российских войск, возник пожар в жилом секторе, возгорание оперативно ликвидировали, сообщили в ГУ ГСЧС в Сумской области в среду, пишет УНН.
21 августа один из приграничных населенных пунктов Сумского района подвергся удару с территории страны-агрессора. В результате чего возник пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС немедленно прибыли на место происшествия. Обнаруженные очаги горения удалось ликвидировать
Также спасатели, как указано, предотвратили опрокидывание огня на летнюю кухню, которая находилась рядом с эпицентром пожара.
рф вночі та вранці обстріляла 10 громад Сумщини: 209 вибухів, є поранений20 августа 2024, 06:43 • 19197 просмотров