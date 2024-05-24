Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли пограничье Черниговской области из минометов, зафиксировано 46 взрывов, сообщило в пятницу Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 46 взрывов - сообщили в подразделении в Facebook.

В частности, как сообщается:

Семеновская громада: 42 взрыва (приходы, вероятно, из минометов 120 мм) в направлении н.п. Леоновка, Николаевка, Медведевка и Блешня;

Сновская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Хреновка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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