Армія рф обстріляла прикордоння Чернігівщини з мінометів: 46 вибухів
Київ • УНН
Російські війська обстріляли кордон Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксувавши 46 вибухів, ймовірно, зі 120-мм мінометів, у напрямку кількох сіл, але про жертви серед місцевого населення не повідомлялося.
Російські війська минулої доби обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів, зафіксовано 46 вибухів, повідомило у п'ятницю Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.
Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 46 вибухів
Зокрема, як повідомляється:
- Семенівська громада: 42 вибухи(приходи, ймовірно, з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Леонівка, Миколаївка, Медведівка та Блешня;
- Сновська громада: 4 вибухи (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Хрінівка.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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