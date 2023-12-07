Армия рф ночью ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, жертв нет
Киев • УНН
Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, жертв нет; в других частях региона обстрелов не было.
Российские войска ночью атаковали Никополь и Никопольский район в Днепропетровской области, сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Ночью неспокойно было на Никопольщине. Российская армия ударила по районному центру. По городу работала тяжелая артиллерия. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
По его словам, на остальной территории Днепропетровщины было тихо. Без вражеских атак.
Дополнение
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Армия рф ночью ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, жертв нет
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