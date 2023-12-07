Армия рф ночью ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, жертв нет

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  53649 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  54696 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  116459 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
  •  134332 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  132316 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  126433 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
  •  130135 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  136691 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  124192 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114557 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  40085 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242773 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238716 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238721 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  35186 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
armiya-rf-nochyu-udarila-po-nikopolyu-iz-tyazheloi-artillerii-zhertv-net

Армия рф ночью ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, жертв нет

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 06:59  •  27372 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, жертв нет; в других частях региона обстрелов не было.

Российские войска ночью атаковали Никополь и Никопольский район в Днепропетровской области, сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью неспокойно было на Никопольщине. Российская армия ударила по районному центру. По городу работала тяжелая артиллерия. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

- сообщил Лысак в Telegram.

По его словам, на остальной территории Днепропетровщины было тихо. Без вражеских атак.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Армія рф уночі вдарила по Нікополю з важкої артилерії, жертв немає
Russian army hits Nikopol with heavy artillery at night, no casualties
Новости по теме

Армия рф ночью ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, жертв нет

Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, жертв нет; в других частях региона обстрелов не было.

Война •   •  27372 просмотра
Армия рф ночью ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, жертв нет

Враг за сутки ударил более 110 раз по Запорожской области: обстрелял из РСЗО, вколотил авиаснарядом и атаковал беспилотниками

Российские войска 112 раз атаковали Запорожскую область, используя беспилотники, повредив здания и инфраструктуру, но не вызвав жертв среди гражданского населения.

Война •   •  26089 просмотра
Враг за сутки ударил более 110 раз по Запорожской области: обстрелял из РСЗО, вколотил авиаснарядом и атаковал беспилотниками

На юге Украины ночью уничтожили 14 "шахедов": рф запускала дроны волнами

Российские войска провели атаку беспилотников на юг Украины, было сбито 14 беспилотников "шахед".

Война •   •  23319 просмотра
На юге Украины ночью уничтожили 14 "шахедов": рф запускала дроны волнами

Оккупанты выпустили по Херсонщине 387 снарядов: целились в жилые кварталы и насосную станцию

Российские войска 88 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 387 снарядов по жилым кварталам и насосной станции, пострадавших за этот день нет.

Война •   •  24705 просмотра
Оккупанты выпустили по Херсонщине 387 снарядов: целились в жилые кварталы и насосную станцию

Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине

Сенат США не смог принять законопроект о выделении 110,5 миллиардов долларов, где есть помощь Украине и Израилю, поскольку республиканцы требовали усиления иммиграционного контроля.

Политика •   •  28805 просмотра
Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине

россияне за сутки ранили четырех жителей Донетчины

В результате российских обстрелов четыре человека получили ранения в Донецкой области.

Война •   •  26003 просмотра
россияне за сутки ранили четырех жителей Донетчины

В Хмельницком районе во время ночной атаки рф работала ПВО

В Хмельницкой области ночью работала ПВО во время атаки врага, жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  27377 просмотра
В Хмельницком районе во время ночной атаки рф работала ПВО

Ночью рф атаковала Одесскую область, есть погибший - Кипер

Российские террористы атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, повредив инфраструктуру и вызвав гибель человека.

Война •   •  29054 просмотра
Ночью рф атаковала Одесскую область, есть погибший - Кипер

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 336 тысяч

По данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли за сутки около 1120 человек личного состава и 18 танков.

Война •   •  26856 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 336 тысяч

В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что уничтожили 15 из 18 запущенных рф беспилотников типа "шахед", причем основные атаки были направлены на Хмельницкую и Одесскую области.

Война •   •  26117 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов"