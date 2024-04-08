Армия рф ночью обстреляла из минометов одну из общин Сумщины

российские войска в ночь на 8 апреля ударили по Шалыгинской общине Сумской области, было 10 взрывов. Об этом в понедельник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

"Ночью россияне осуществили обстрел Шалигинской громады. Зафиксировано 10 взрывов из минометов", - говорится в сообщении ОВА.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Дополнение

В течение 7 апреля российская армия обстреляла 11 общин Сумщины. Было 40 обстрелов. Зафиксировано 173 взрыва. Ранения получил один человек.