Армия рф максимально оттягивает гаубицы, чтобы сократить потери артиллерии - Евлаш
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска пытаются оттягивать гаубицы вглубь, на сколько это возможно, чтобы сократить потери артиллерии, сообщил в четверг начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Враг пытается максимально уже оттягивать свои гаубицы на предельную дистанцию, чтобы как можно (больше - ред.) уменьшить уровень потерь среди артиллерийских систем, поскольку ежедневно терять десятки единиц артиллерийского вооружения, ну... Пусть дальше продолжают в том же духе, нам свое делать. Однако он понимает, что для него это очень большие потери, и с такими темпами совсем скоро уже можно будет говорить и о паритете, а то и доминации нашего высокоточного современного оружия над их устаревшим советским вооружением", - сказал Евлаш.
Детали
Комментируя информацию аналитиков о том, что россияне перебросили на фронт элементы своей 25-й армии, Евлаш отметил, что "это свидетельствует о том, что они заполняют свои пробелы, пытаются усилить свои резервы, поскольку мы систематически наносим огневое поражение и ежедневно уничтожаем их личный состав и артиллерийские системы".
Напомним
По данным Генштаба, только за минувшие сутки враг потерял ориентировочно 38 артиллерийских систем, всего с начала полномасштабного вторжения рф в Украину потери артиллерии врага достигли 6375 единиц.