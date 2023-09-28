Армія рф максимально відтягує гаубиці, щоб скоротити втрати артилерії - Євлаш

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"Ворог намагається максимально уже відтягувати свої гаубиці на граничну дистанцію, аби якомога (більше - ред.) зменшити рівень втрат серед артилерійських систем, оскільки щодня втрачати десятки одиниць артилерійського озброєння, ну... Нехай далі продовжують у тому ж дусі, нам своє робити. Проте він розуміє, що для нього це дуже великі втрати, і з такими темпами зовсім скоро вже можна буде говорити і про паритет, а то й домінацію нашої високоточної сучасної зброї над їх застарілим радянським озброєнням", - сказав Євлаш.

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Коментуючи інформацію аналітиків про те, що росіяни перекинули на фронт елементи своєї 25-ї армії, Євлаш зазначив, що "це свідчить про те, що вони заповнюють свої прогалини, намагаються підсилити свої резерви, оскільки ми систематично наносимо вогневе ураження і щоденно знищуємо їхній особовий склад та артилерійські системи".

Нагадаємо

За даними Генштабу, лише за минулу добу ворог втратив орієнтовно 38 артилерійських систем, загалом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну втрати артилерії ворога сягнули 6375 одиниць.