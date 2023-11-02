Армия рф готовится к новой волне атак на Авдеевку - Институт изучения войны
Киев • УНН
КИЕВ.2 ноября. УНН. российские войска, вероятно, готовятся к очередной волне наземных штурмов украинских позиций с участием пехоты в районе Авдеевки Донецкой области, говорится в новом отчете Института изучения войны, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, связанный с кремлем российский блогер утверждает, что российские войска под Авдеевкой значительно замедлили темп наземных атак к северу и югу от Авдеевки в пользу массированных непрямых обстрелов украинских передовых позиций и ближних тыловых районов.
«Возможно, российские войска проводят кампанию по перехвату украинских объектов в районе Авдеевки, но этот интенсивный огонь, скорее всего, является подготовкой авиации и артиллерии к бою в преддверии очередной волны российских атак», - говорится в сообщении.
Другие пророссийские блогеры также характеризуют нынешние российские операции как "подготовительную поддержку", вероятно, для дальнейших атак.
«российские войска, возможно, готовятся к переходу к штурмам пехотой после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать значительные материальные потери в Авдеевке в течение октября», указывают в Институте изучения войны.
Дополнение
На Авдеевском направлении сейчас находится более 40 тысяч российских оккупантов. Есть информация, что враг подтягивает под Авдеевку личный состав с Купянского направления. Украинские военные готовятся к очередной волне обострения.
С 10 октября оккупанты потеряли более 6500 человек под Авдеевкой.