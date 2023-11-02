Армія рф готується до нової хвилі атак на Авдіївку - Інститут вивчення війни
Київ • УНН
КИЇВ.2 листопада. УНН. російські війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних штурмів українських позицій за участі піхоти в районі Авдіївки Донецької області, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, пов'язаний з кремлем російський блогер стверджує, що російські війська під Авдіївкою значно сповільнили темп наземних атак на північ і південь від Авдіївки на користь масованих непрямих обстрілів українських передових позицій і ближніх тилових районів.
«Можливо, російські війська проводять кампанію з перехоплення українських об'єктів в районі Авдіївки, але цей інтенсивний вогонь, швидше за все, є підготовкою авіації та артилерії до бою напередодні чергової хвилі російських атак», - йдеться у повідомлені.
Інші проросійські блогери також характеризують нинішні російські операції як "підготовчу підтримку", ймовірно, для подальших атак.
«російські війська, можливо, готуються до переходу до штурмів піхотою після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати значні матеріальні втрати в Авдіївці протягом жовтня», вказують в Інституті вивчення війни.
Доповнення
На Авдіївському напрямку наразі перебуває понад 40 тисяч російських окупантів. Є інформація, що ворог підтягує під Авдіївку особовий склад з Куп’янского напрямку. Українські військові готуються до чергової хвилі загострення.
З 10 жовтня окупанти втратили понад 6500 осіб під Авдіївкою.