Армия рф готовится к новому наступлению на Авдеевку - Штупун

Оккупационная армия рф ведет подготовку к возобновлению наступательных действий на Авдеевку. В эфире "Мы-Украина" спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о признаках, которые об этом свидетельствуют, передает УНН.

"Во-первых, фиксируется подготовка некоторых подразделений в тылу врага. Также идет авиационная подготовка - враг увеличил количество авиаударов. За минувшие сутки зафиксировано 18 таких атак, также количество наземных атак врага не уменьшается. В частности, враг после некоторого перерыва возобновил применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52", - рассказал он.

На Авдеевском отрезке фронта за прошедшие сутки военные армии рф осуществляли атаки в четырех направлениях, в частности в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Северного. Противник продолжает активно осуществлять аэроразведку - "беспилотники у него летают почти все время".

Как известно, за прошедшие сутки украинские Силы обороны отбили 18 атак на Авдеевском направлении. Особое внимание оккупанты уделяют Степному, что на северо-запад от Авдеевки. Захватчики стремятся взять этот населенный пункт, чтобы перерезать логистику Вооруженным силам Украины. По данным 47 ОМБр, агрессору это не удается, снабжение есть, хотя и затруднено постоянными обстрелами.