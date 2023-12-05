Армия рф готовится к новому наступлению на Авдеевку - Штупун
Киев • УНН
Российские военные готовятся к эскалации наступления на Авдеевку, проводя учения в тылу и увеличивая количество авиаударов - за последнее время Украина зафиксировала 18 таких атак.
Оккупационная армия рф ведет подготовку к возобновлению наступательных действий на Авдеевку. В эфире "Мы-Украина" спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о признаках, которые об этом свидетельствуют, передает УНН.
"Во-первых, фиксируется подготовка некоторых подразделений в тылу врага. Также идет авиационная подготовка - враг увеличил количество авиаударов. За минувшие сутки зафиксировано 18 таких атак, также количество наземных атак врага не уменьшается. В частности, враг после некоторого перерыва возобновил применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52", - рассказал он.
На Авдеевском отрезке фронта за прошедшие сутки военные армии рф осуществляли атаки в четырех направлениях, в частности в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Северного. Противник продолжает активно осуществлять аэроразведку - "беспилотники у него летают почти все время".
Как известно, за прошедшие сутки украинские Силы обороны отбили 18 атак на Авдеевском направлении. Особое внимание оккупанты уделяют Степному, что на северо-запад от Авдеевки. Захватчики стремятся взять этот населенный пункт, чтобы перерезать логистику Вооруженным силам Украины. По данным 47 ОМБр, агрессору это не удается, снабжение есть, хотя и затруднено постоянными обстрелами.
Армия рф готовится к новому наступлению на Авдеевку - Штупун
Российские военные готовятся к эскалации наступления на Авдеевку, проводя учения в тылу и увеличивая количество авиаударов - за последнее время Украина зафиксировала 18 таких атак.
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